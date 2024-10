Cultura: Meloni, non mi sono occupata di vicenda Spano e non ho parlato con Giuli (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (LaPresse) – “Non ho incontrato e parlato con Giuli e ho capito abbastanza poco della vicenda, tendenzialmente non me ne sono occupata. Seguo quel che esce sui giornali, quando si parlava della nomina di questa persona”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a proposito della vicenda che ha visto coinvolto Francesco Spano, intervistata dal direttore del ‘Tempo’ Tommaso Cerno in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni del quotidiano in corso alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea (Gnam) a Roma. Lapresse.it - Cultura: Meloni, non mi sono occupata di vicenda Spano e non ho parlato con Giuli Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (LaPresse) – “Non ho incontrato econe ho capito abbastanza poco della, tendenzialmente non me ne. Seguo quel che esce sui giornali, quando si parlava della nomina di questa persona”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, a proposito dellache ha visto coinvolto Francesco, intervistata dal direttore del ‘Tempo’ Tommaso Cerno in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni del quotidiano in corso alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea (Gnam) a Roma.

