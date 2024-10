Cosa sappiamo sulla morte di Yahya Sinwar della pistola e del proiettile in testa

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono diverse le ipotesi che circolanodel leader di Hamas. Inizialmente, il decesso era stato attribuito a un colpo di carro armato sparato contro l’abitazione in cui si nascondeva, ma l’autopsia avrebbe rivelato un’altra causa: unalla. A dichiararlo è il dott. Chen Kugel, direttore dell’Istituto nazionale forense israeliano autore dell’autopsia, durante un’intervista rilasciata il 18 ottobre al canale israeliano i24News. Al momento, non è possibile determinare con certezza il tipo diné quandosia stato colpito a, se prima o dopo il colpo del carro armato contro l’edificio. Il resoconto dell’IDF In un articolo del Time of Israel viene riportato il racconto dell’uccisione.