"Con lui ho fatto qualcosa". E Shaila confessa cosa nel Grande Fratello spagnolo: è bufera

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)Gatta, concorrente del Gran Hermano, ha recentemente affrontato le polemiche riguardo al suo comportamento durante ilitaliano. In una conversazione con le altre concorrenti della versione spagnola del reality,ha dichiarato: “Sono stata criticata per un bacio dato a questo ragazzo”, facendo chiaramente riferimento alle discussioni che si sono scatenate dopo l’episodio del 21 ottobre. La ballerina ha spiegato di essersi avvicinata a Javier Martinez solo per capire se fosse davvero l’uomo giusto per lei, confrontandolo con Lorenzo Spolverato, con il quale sembra avere una connessione più profonda. “No ragazzi, ma davvero?”.