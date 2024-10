Arrestato imprenditore a Palermo maxi truffa superbonus 110% sequestrati 27 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Su delega della locale Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo, con la quale è stata disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di 1 soggetto. I reati contestati a vario titolo sono quelli diai danni dello stato, false asseverazioni rilasciate dal tecnico abilitato, emissione di fatture per operazioni inesistenti e indebita compensazione di crediti di imposta inesistenti. Con il medesimo provvedimento, il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo di crediti per un ammontare di € 1.660.537 e il sequestro per equivalente pari a € 1.022.117.