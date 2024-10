Vertice dei Brics in Russia, il premier indiano Modi a Putin: “La guerra in Ucraina si può risolvere solo pacificamente” (Di martedì 22 ottobre 2024) Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, intervenuto oggi al Vertice dei Paesi Brics+ a Kazan, in Russia, ha ricordato al presidente Vladimir Putin che la guerra in Ucraina “si può risolvere solo pacificamente”. “Crediamo che i conflitti possano essere risolti solo pacificamente”, ha detto Modi durante il suo incontro con il leader del Cremlino a margine del Vertice a cui hanno partecipato anche i capi di Stato e di governo di Brasile, Cina, Etiopia, Iran, Egitto ed Emirati Arabi Uniti. “Sosteniamo pienamente gli sforzi per ripristinare rapidamente la pace e la stabilità”, ha dichiarato il premier indiano. Tpi.it - Vertice dei Brics in Russia, il premier indiano Modi a Putin: “La guerra in Ucraina si può risolvere solo pacificamente” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il primo ministro dell’India, Narendra, intervenuto oggi aldei Paesi+ a Kazan, in, ha ricordato al presidente Vladimirche lain“si può”. “Crediamo che i conflitti possano essere risolti”, ha dettodurante il suo incontro con il leader del Cremlino a margine dela cui hanno partecipato anche i capi di Stato e di governo di Brasile, Cina, Etiopia, Iran, Egitto ed Emirati Arabi Uniti. “Sosteniamo pienamente gli sforzi per ripristinare rapidamente la pace e la stabilità”, ha dichiarato il

