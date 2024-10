Tvplay.it - “VALUTAZIONI su Thiago Motta DOPO il Cagliari” ||| Juventus, Bargiggia FA TREMARE La LIVE

Leggi tutta la notizia su Tvplay.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Paoloè intervenuto in diretta per TVPlay. parlando in esclusiva di un retroscena clamoroso sue laA TVPlay è intervenuto in esclusiva Paolo, storico giornalista sportivo, che ha parlato di diversi club di Serie A, dal Napoli alla. Proprio dellaha svelato un retroscena suancora inedito. Il noto giornalista ha dichiarato che la dirigenza bianconera ha fatto dellesu alcune scelte fatte danella partita contro il. Soprattutto mancate sostituzioni e scelte tattiche, che avrebbero fatto storcere il naso ai piani alti.ha poi dato un voto 7 al lavoro fatto fin qui dal tecnico bianconero. Nel video pinnato in alto, l’estratto completo. L'articolo “suilFALaproviene da TvPlay.it.