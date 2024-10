Traiettorie: il 6 novembre concerto di Pierre-Laurent Aimard (Di martedì 22 ottobre 2024) Pierre-Laurent Aimard, pianoforteMusiche di Messiaen, Debussy, Boulez, Ravel







































































































Un grande pianista francese per un grande ritorno a Traiettorie nella sua edizione dedicata alla Francia: nella rassegna di musica moderna e contemporanea Parmatoday.it - Traiettorie: il 6 novembre concerto di Pierre-Laurent Aimard Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024), pianoforteMusiche di Messiaen, Debussy, Boulez, RavelUn grande pianista francese per un grande ritorno anella sua edizione dedicata alla Francia: nella rassegna di musica moderna e contemporanea

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Usa: uragano Milton, Joe Biden rinvia i viaggi in Germania e Angola, "non posso lasciare il Paese" - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha deciso di rinviare i viaggi per supervisionare i preparativi e la risposta all'uragano Milton che minaccia la Florida, oltre alla gestione dei danni causat ... (it.euronews.com)