Thom Yorke allontana la reunion dei Radiohead: “Non ne sono a conoscenza e non me ne frega un ca***” (Di martedì 22 ottobre 2024) Thom Yorke, intervistato dalla radio australiana Double J, ha messo a tacere le voci su una possibile reunion dei Radiohead, molto richiesta dai fan: "Non ne sono a conoscenza e non me ne frega un ca***". Fanpage.it - Thom Yorke allontana la reunion dei Radiohead: “Non ne sono a conoscenza e non me ne frega un ca***” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024), intervistato dalla radio australiana Double J, ha messo a tacere le voci su una possibiledei, molto richiesta dai fan: "Non nee non me neun ca***".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Thom Yorke scansa le domande sulla reunion dei Radiohead - Intervistato dalla radio australiana Double J, Thom Yorke, frontman dei Radiohead, scansa le domande sulla band ... (sentireascoltare.com)

A Thom Yorke non «frega un ca**o» se i fan vogliono una reunion dei Radiohead - «Senza offesa per nessuno e grazie per il vostro interesse e la vostra attenzione», ha detto il musicista in una nuova intervista. «Ma penso che ci siamo guadagnati il ??diritto di fare quello che ha ... (rollingstone.it)