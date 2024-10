Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. Le squadre Under fanno l’en plein. Blitz del team di Gatti col Pineto

(Di martedì 22 ottobre 2024) PERUGIA - Enper ledelbiancorosso. Vittoria convincente per il Perugia17 che vince 4-0 contro il. Il vantaggio arriva nel finale del primo tempo con Vanni che segna sugli sviluppi di una rimessa laterale. Ad inizio secondo tempo Olimpieri sigla il raddoppio. Il 3-0 è di Fiorentin con un colpo di testa e nel finale Peruzzi chiude i conti con un bel gol dalla distanza. PERUGIA17: Strappini, D’ovidio (30’ st Cantalino), Bartolini (30’ st Chiodini), Olimpieri (30’ st Brunori), Cesarini, Merico (13’ st Fiorentini), Peruzzi, Forti (18’ st Mechelli), Vanni (13’ st Agnissan), Ciani (30’ st Condac). A disp: Vinti, Pepe. All: MicheleSuccesso anche per i biancorossi dell’16 che vincono 3-1 contro ilottenendo così la seconda vittoria consecutiva in casa.