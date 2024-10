Secoloditalia.it - Schlein faccia tosta: dà lezioni sul maltempo. Ma pure un Prodi boccia la “sua” Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Hanno suscitato stupore e indignazione le parole di Ellysul. Impegnata in un tour a sostegno del centrosinistra in Liguria, la segretaria dem ha ritenuto di dare una lezione su come affrontare il dissesto idrogeologico, facendone un argomento di campagna elettorale. Uno scivolone non solo dal punto di vista umano, considerando il fatto che a Bologna c’è stata anche una vittima, ma anche dal punto di vista politico, visto cheè stata vicepresidente e assessore al Clima in, con tanto di delega alla prevenzione. Un “dettaglio” che la segretaria dem sembra aver dimenticato, mettendosi a parlare del fatto che, alla luce degli eventi che hanno colpito la Liguria come l’, “bisogna fare un salto di qualità sulla prevenzione del dissesto idrogeologico”.