Tpi.it - Salerno, neonata muore 6 giorni dopo il parto: indagati i genitori, ipotesi percosse o sballottamento

(Di martedì 22 ottobre 2024) La Procura diha iscritto sul registro deglii duedi unamorta neiscorsi all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. L’di reato è omicidio preterintenzionale. L’iscrizione sul registro degliè un atto dovuto per accertare o escludere eventuali responsabilità da parte della madre e del padre della piccola. Laè deceduta all’alba di giovedì 17 settembre fra le braccia di un’infermiera: aveva solo seidi vita. Era nata all’ospedale di Aversa, in provincia di Caserta e i primi esami effettuatiilnon avevano evidenziato in lei alcuna patologia. Treessere nata, la piccola era stata portata a casa dai. Nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 si era addormentata accanto aiuna poppata.