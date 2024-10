Quella tela di Penelope senza filo (Di martedì 22 ottobre 2024) Il caso Provincia si complica. Quasi ai limiti di un "giallo", perchè nell’arco di poche ore il presidente Polcri ha incassato l’affondo di FdI e Lega e i maldipancia di Fi e Ora Ghinelli, delusi dalla mancata staffetta verso nuove elezioni. Road map naufragata per il no di Polcri al pressing verso le dimissioni e nel centrodestra per il dietrofront dello stesso Polcri. Un rompicato. L’unica cosa certa è che tutte le forze della coalizione, pur coi rispettivi distinguo, lasciano gli scranni della maggioranza e il presidente senza il sostegno dei sei consiglieri di centrodestra. E ora che succede? I pontieri sono al lavoro, nonostante i malumori e una certa insofferenza, ma la via d’uscita appare sempre più lontana. Lanazione.it - Quella tela di Penelope senza filo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il caso Provincia si complica. Quasi ai limiti di un "giallo", perchè nell’arco di poche ore il presidente Polcri ha incassato l’affondo di FdI e Lega e i maldipancia di Fi e Ora Ghinelli, delusi dalla mancata staffetta verso nuove elezioni. Road map naufragata per il no di Polcri al pressing verso le dimissioni e nel centrodestra per il dietrofront dello stesso Polcri. Un rompicato. L’unica cosa certa è che tutte le forze della coalizione, pur coi rispettivi distinguo, lasciano gli scranni della maggioranza e il presidenteil sostegno dei sei consiglieri di centrodestra. E ora che succede? I pontieri sono al lavoro, nonostante i malumori e una certa insofferenza, ma la via d’uscita appare sempre più lontana.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Quella tela è di Picasso” : quadro trovato in una cantina a Capri e appeso in salotto per mezzo secolo - . “Quella tela è di Picasso”: quadro trovato in una cantina a Capri e appeso in salotto per mezzo secolo Nel 1962, durante […] L'articolo “Quella tela è di Picasso”: quadro trovato in una cantina a Capri e appeso in salotto per mezzo secolo sembra essere il primo su Teleclubitalia. Un quadro realizzato e firmato dal pittore Pablo Picasso. (Teleclubitalia.it)

Trovata in una cantina e appesa in casa per mezzo secolo : “Quella tela è di Picasso”. E ora vale dieci milioni di euro - Se poi l'autore in questione si chiama Pablo Picasso comprenderete l’importanza della storia che stiamo per raccontarvi. Ma vale la pena correrlo. Tanto tempo ma mai troppo se si tratta di riconoscere la paternità di un’opera d'arte. Il caso, l’intuito o forse quel gusto che non richiede studio e scienza gli suggeriscono di conservarlo. (Ilgiorno.it)