Pontedera Flavia scomparsa da giorni dopo la serata in discoteca | si teme un omicidio

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) Proseguono le ricerche diAgonigi Mello, 54enne di origini brasiliane ma residente da tempo a, in provincia di Pisa. Non si hanno più notizie della donna dal 12 ottobre,unaintrascorsa con le amiche. Il marito ne ha denunciato lae la Procura ha deciso di aprire un’indagine contro ignoti per. La polizia durante una perquisizione domestica ha sequestrato il computer portatile di famiglia, nella speranza di poter trovare qualche indizio sulle ultime frequentazioni della donna. Un incontro finito male? Gabriele Dell’Unto, avvocato del marito Emanuele Agonigi, si è detto certo chenon si è allontanata volontariamente. La donna ha doppia cittadinanza, italiana e brasiliana, ed entrambi i passaporti erano a casa, così come i suoi vestiti e le sue valigie.