Paolo Virzì-Micaela Ramazzotti: archiviata l’indagine sulla rissa dello scorso giugno (Di martedì 22 ottobre 2024) Pace fatta, almeno a livello giudiziario, tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti. Lo scorso giugno l’ex coppia d’oro del cinema italiano si era resa protagonista di una lite furibonda in un ristorante romano situato in piazza Albania. Dopo una serie di minacce, urla, sputi e stoviglie rotte, tra lo sgomento dei presenti, i due si erano querelati a vicenda. Poi, a settembre, il gesto distensivo da parte del regista, dopo però aver richiesto il codice rosso nei confronti di lei e dell’attuale compagno, Claudio Pallitto.Virzì, che nella denuncia aveva ipotizzato il reato di lesioni, ha ritirato la querela contro l’ex moglie. Come spiegato dal suo legale, l’avvocato Grazia Volo, la decisione è stata «un atto unilaterale di Paolo Virzì che sta lavorando molto seriamente a una ricomposizione delle relazioni familiari, soprattutto nell’interesse dei figli». Metropolitanmagazine.it - Paolo Virzì-Micaela Ramazzotti: archiviata l’indagine sulla rissa dello scorso giugno Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Pace fatta, almeno a livello giudiziario, tra. Lol’ex coppia d’oro del cinema italiano si era resa protagonista di una lite furibonda in un ristorante romano situato in piazza Albania. Dopo una serie di minacce, urla, sputi e stoviglie rotte, tra lo sgomento dei presenti, i due si erano querelati a vicenda. Poi, a settembre, il gesto distensivo da parte del regista, dopo però aver richiesto il codice rosso nei confronti di lei e dell’attuale compagno, Claudio Pallitto., che nella denuncia aveva ipotizzato il reato di lesioni, ha ritirato la querela contro l’ex moglie. Come spiegato dal suo legale, l’avvocato Grazia Volo, la decisione è stata «un atto unilaterale diche sta lavorando molto seriamente a una ricomposizione delle relazioni familiari, soprattutto nell’interesse dei figli».

