Nuova piscina? No con Aquatempra

(Di martedì 22 ottobre 2024) "In vista dell’entrata in funzione della, stiamo valutando anche le ipotesi di gestione alternative.? Al momento, la nostra intenzione è quella di recedere". È il sindaco Giovanni Campatelli (nella foto) a confermare che Certaldo potrebbe lasciare la partecipata che gestisce le piscine del circondario, anche se non prima dell’inizio del 2026. Un atto di indirizzo in tal senso è già stato approvato, con delibera di giunta del 16 ottobre che impegna sindaco e tecnici comunali affinché "attivino idonee procedure e i conseguenti atti necessari ai fini di pervenire al recesso del Comune di Certaldo dall’attuale contratto di gestione in house dell’impianto natatorio comunale con la società".