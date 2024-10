Quotidiano.net - ’Novichok’ di Piero Pelù. Un pezzo punk rock tutto da pogare

(Di martedì 22 ottobre 2024) Poi scenderò qua in strada a contare i vivi. Quello che sentivano puzzava di gran bluff. Le armi, i nemici, le arabe invasioni. La storia, si sa, la fanno i vincitori, E poi mille bugie, mille fobie. Tutti chiusi in casa a chiederci un perché. Come è mai potuto a noi succedere? Tu lo sai perché, tu lo sai perché. Ci ritroviamo dentro l’ora d’aria. Vediamo un cielo che non c’è in tv. Con una luce molto meno precaria. La nostra pelle è gialla e blu. Siamo finiti in una bolla d’aria. Ci credevamo in un coffee shop. Non ricordiamo la nostra storia. Siamo strafatti di Novichok. Uoh-oh, uoh-oh, uoh-oh. Novichok, coffee shop. Novi, novi, Novichok. Novichok.