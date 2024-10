Lite tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: l’inchiesta è archiviata ma emergono dettagli shock (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuovi retroscena emergono sulla clamorosa Lite tra il regista Paolo Virzì e l'ex moglie Micaela Ramazzotti, avvenuta lo scorso giugno in un ristorante romano. Dopo il ritiro delle querele da entrambe le parti, l'inchiesta della Procura di Roma si è conclusa con una richiesta di archiviazione, ma i dettagli emersi dalle carte giudiziarie sono a dir poco esplosivi. Insulti, sputi e minacce di morte Secondo quanto riportato, la serata è degenerata rapidamente in un vero e proprio scontro fisico e verbale. La Ramazzotti avrebbe accusato Virzì di averle sputato addosso e insultata con epiteti irripetibili. Il regista, dal canto suo, sostiene che l'ex moglie abbia minacciato di morte sua figlia Ottavia, urlando "Ti ammazzo" e prendendo a pugni la porta del bagno dove la ragazza si era rifugiata. Quotidiano.net - Lite tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: l’inchiesta è archiviata ma emergono dettagli shock Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuovi retroscenasulla clamorosatra il registae l'ex moglie, avvenuta lo scorso giugno in un ristorante romano. Dopo il ritiro delle querele da entrambe le parti, l'inchiesta della Procura di Roma si è conclusa con una richiesta di archiviazione, ma iemersi dalle carte giudiziarie sono a dir poco esplosivi. Insulti, sputi e minacce di morte Secondo quanto riportato, la serata è degenerata rapidamente in un vero e proprio scontro fisico e verbale. Laavrebbe accusatodi averle sputato addosso e insultata con epiteti irripetibili. Il regista, dal canto suo, sostiene che l'ex moglie abbia minacciato di morte sua figlia Ottavia, urlando "Ti ammazzo" e prendendo a pugni la porta del bagno dove la ragazza si era rifugiata.

