L'italiana Inglesina compra i passeggini inglesi Maclaren (Di martedì 22 ottobre 2024) inglesina, il marchio italiano con oltre 60 anni di storia nel settore della prima infanzia, ha acquisito da Armon Limited il marchio inglese di passeggini Maclaren. Questa mossa strategica dell'azienda veneta segna un nuovo capitolo nel panorama mondiale della prima infanzia, unendo due dei marchi più noti del comparto. Maclaren si è infatti conquistata un posto d'onore nel settore dei passeggini leggeri con l'invenzione del primo passeggino piegabile, nel 1965 da parte del fondatore Owen Maclaren. "Questa acquisizione rappresenta un'opportunità straordinaria e un momento di grande entusiasmo" dichiarano Ivan e Luca Tomasi, rispettivamente presidente e ceo di inglesina nonché figli del fondatore Liviano, morto all'inizio di quest'anno. "Maclaren è un marchio con un heritage ed una notorietà incredibili. Quotidiano.net - L'italiana Inglesina compra i passeggini inglesi Maclaren Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024), il marchio italiano con oltre 60 anni di storia nel settore della prima infanzia, ha acquisito da Armon Limited il marchio inglese di. Questa mossa strategica dell'azienda veneta segna un nuovo capitolo nel panorama mondiale della prima infanzia, unendo due dei marchi più noti del comparto.si è infatti conquistata un posto d'onore nel settore deileggeri con l'invenzione del primo passeggino piegabile, nel 1965 da parte del fondatore Owen. "Questa acquisizione rappresenta un'opportunità straordinaria e un momento di grande entusiasmo" dichiarano Ivan e Luca Tomasi, rispettivamente presidente e ceo dinonché figli del fondatore Liviano, morto all'inizio di quest'anno. "è un marchio con un heritage ed una notorietà incredibili.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Santa Sede,rinnovato accordo con la Cina, prosegue dialogo - "La Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese, visti i consensi raggiunti per una proficua applicazione dell'Accordo Provvisorio sulla nomina dei Vescovi, dopo opportune consultazioni e valutazioni, ... (ansa.it)

L'italiana Inglesina compra i passeggini inglesi Maclaren - Inglesina, il marchio italiano con oltre 60 anni di storia nel settore della prima infanzia, ha acquisito da Armon Limited il marchio inglese di passeggini Maclaren. (ANSA) ... (ansa.it)

Inglesina Baby si aggiudica i passeggini Maclaren. E cresce nonostante la crisi demografica - È stato scelto da personaggi famosi e famiglie reali, è apparso in serie televisive e in decine di libri, è esposto al MoMA di New York: il ... (ilsole24ore.com)