Liberata Maysoon Majidi dal Tribunale di Crotone scagionata dall’accusa di essere una scafista

Il Tribunale di Crotone ha rimesso in libertà Maysoon Majidi, la ventottenne curda iraniana che era stata arrestata il 31 dicembre scorso, dopo uno sbarco di 77 migranti, con l'accusa di essere una scafista. Il collegio, presieduto da Edoardo D'Ambrosio, ha accolto l'istanza che era stata presentata dal difensore della giovane, l'avvocato Giancarlo Liberati. La decisione del Tribunale è stata presa in considerazione del fatto che, alla luce delle dichiarazioni fatte dai testimoni citati dalla difesa nel corso dell'udienza odierna del processo, sono venuti meno gli indizi di colpevolezza a carico della ventottenne. Lo scorso luglio Majidi lo stesso Tribunale aveva rigettato l'istanza di modifica della misura cautelare dal carcere agli arresti domiciliari a conclusione della prima udienza del processo.

Boldrini incontra in carcere l’attivista Maysoon Majidi : “È deperita ma determinata - è accusata di una cosa falsa” - “Dal punto di vista fisico l’ho trovata assolutamente magra, direi deperita. . Useremo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, anche informare l’opinione pubblica. Quello che le viene attribuito è assolutamente falso”. Noi parliamo del movimento ‘donna, vita, libertà’ delle donne che scendono in piazza in Iran e rischiano la vita, poi quando queste donne riescono a mettersi in salvo noi ... (Ilfattoquotidiano.it)

Maysoon Majidi alla sbarra in un’aula piena di solidarietà - La […] The post Maysoon Majidi alla sbarra in un’aula piena di solidarietà first appeared on il manifesto. . L’aula del Tribunale penale di Crotone, dove si celebra la terza udienza del processo a carico dell’attivista e drammaturga curdo-iraniana, è strapiena. Solo posti in piedi per Maysoon Majidi. (Ilmanifesto.it)

Fariborz Kamkari : «Donna Vita Libertà ancora forte. Maysoon Majidi rischia doppio» - Maysoon Majidi rischia doppio» first appeared on il manifesto. Kamkari, regista e scrittore – due anni fa La […] The post Fariborz Kamkari: «Donna Vita Libertà ancora forte. «Questa situazione è inaccettabile» ci dice al telefono Fariborz Kamkari, «curda, attivista e regista: Maysoon Majidi rischia di essere punita duramente». (Ilmanifesto.it)