Iodonna.it - La giacca gessata si conferma un grande classico anche nelle collezioni moda Autunno Inverno 2024-205

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Alleata dei look da lavoro eleganti, larimane un pilastro dellaempowering, ma samostrare un volto più easy e leggero. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. Camicia bianca e collant Gambe in vista con ladonna portata su camicia bianca e collant. Uno styling sexy e femminile. Leggi› In riga (ma non troppo), laè il blazer di rigore che si evolve constile Pantaloni giallo burro Con la borsa rossa e i pantaloni giallo burro: la color combo perfetta per dare un tocco informale al blazer blu navy gessato. Oversize come mini abito Laoversize si trasforma in un perfetto mini robe manteau, da stringere con cintura in vita per creare un look ancor più femminile.