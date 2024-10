Metropolitanmagazine.it - Jovanotti estende il tour 2025: annunciate quattro date all’Arena di Verona

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il calendario musicale italiano delcontinua ad arricchirsi. Dopo l’annuncio dei Green Day, di Alanis Morissette dei Simply Red, di Gabry Ponte e molti altri, oggi è il turno di, che ha appena aggiuntonuovedel suo PalaJova. Il suodebutterà a Pesaro il prossimo 4 marzo, per spostarsi poi in tutta la penisola. Come annunciato dallo stesso Lorenzo Cherubini sui suoi canali social, lanée farà tappa nella magica cornice dell‘Arena di, dove il cantante si esibirà il 15, 16, 18 e 19 maggio. Tra gli appuntamenti del musicista, di nuovo sul palco dopo il brutto incidente del 2023, non ci saranno solo i palazzetti, ma anche location più suggestive. L’anfiteatro scaligero promette di essere una location perfetta per il grande show pensato dal “ragazzo fortunato” del rap made in Italy, convertitosi nel tempo a sonorità più pop.