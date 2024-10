Istat | debito pubblico in Italia al 1348% del Pil nel 2023

Istat: debito pubblico in Italia al 134,8% del Pil nel 2023 (Di martedì 22 ottobre 2024) Il debito pubblico in Italia a fine 2023, misurato al lordo delle passività connesse con gli interventi di sostegno finanziario in favore di Stati Membri della Unione economica e monetaria dell’Ue, era pari a 2.868.411 milioni di euro (134,8% del Pil). Rispetto al 2022 il rapporto tra il debito delle amministrazioni pubbliche e il Pil è diminuito di 3,5 punti percentuali. Lo rileva l’Istat, indicando che sulla notifica trasmessa dall’Italia alla Commissione europea, in applicazione del Protocollo sulla Procedura per i Disavanzi Eccessivi (PDE) annesso al Trattato di Maastricht, non sono state espresse riserve. Deficit/Pil al 7,2% Nel 2023, spiega ancora l’Istat, l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche (deficit, ndr), è stato di -152.735 milioni di euro, pari al -7,2% del Pil, in diminuzione di 8,8 miliardi rispetto al 2022 (-161. Lapresse.it - Istat: debito pubblico in Italia al 134,8% del Pil nel 2023 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilina fine, misurato al lordo delle passività connesse con gli interventi di sostegno finanziario in favore di Stati Membri della Unione economica e monetaria dell’Ue, era pari a 2.868.411 milioni di euro (134,8% del Pil). Rispetto al 2022 il rapporto tra ildelle amministrazioni pubbliche e il Pil è diminuito di 3,5 punti percentuali. Lo rileva l’, indicando che sulla notifica trasmessa dall’alla Commissione europea, in applicazione del Protocollo sulla Procedura per i Disavanzi Eccessivi (PDE) annesso al Trattato di Maastricht, non sono state espresse riserve. Deficit/Pil al 7,2% Nel, spiega ancora l’, l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche (deficit, ndr), è stato di -152.735 milioni di euro, pari al -7,2% del Pil, in diminuzione di 8,8 miliardi rispetto al 2022 (-161.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Unimpresa : manovra a rischio debito pubblico - Tuttavia, le coperture finora individuate ammontano a 20,8 miliardi, il che lascia un […] The post Unimpresa: manovra a rischio debito pubblico appeared first on L'Identità. . Una manovra che desta preoccupazioni, la sua attivazione genererà un forte debito pubblico: “La manovra di bilancio per il 2025 predisposta dal governo italiano – rileva un’analisi del Centro studi di Unimpresa -prevede ... (Lidentita.it)

Cos’è e chi detiene il debito pubblico italiano - Sempre dal report di Unimpresa, che si basa sui dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si evince che nell’anno in corso l’Italia dovrà rimborsare una parte dei soldi presi in prestito e chiedere nuovi prestiti per coprire tali pagamenti. . Nell’anno successivo ovvero nel 2027, il totale sarà di 165,2 miliardi, tutti in Buoni del tesoro mentre nel 2028 lo Stato dovrà rimborsare 215,9 ... (Quifinanza.it)

S&P : Italia verso un saldo primario entro il 2025 - ma l'invecchiamento e il debito pubblico restano sfide chiave - L’Italia ha «notevoli sfide strutturali », e fra queste l' invecchiamento della popolazione. . . Tuttavia,. «La traiettoria fiscale sta migliorando», mette in evidenza S&P , prevedendo che entro il 2025 l’Italia possa raggiungere un saldo primario. Lo afferma S&P , sottolineando che fra le sfide ci sono anche la crescita della produttività e gli ostacoli agli investimenti aziendali. (Gazzettadelsud.it)