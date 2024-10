Lettera43.it - Intesa Sanpaolo, 12 milioni per rafforzare governance e crescita del Gruppo Lo Conte

(Di martedì 22 ottobre 2024)ha concesso 12di euro a Mefam Srl, società veicolo strumentale all’acquisizione delle quote di IPAFIN, la holding di partecipazioni delLo. Un’operazione che ha consentito ad Antonio Lodi diventare l’unico azionista dell’omonimo, primario player del mercato italiano delle farine leader nel settore farine speciali e miste. L’operazione rappresenta un’importante evoluzione per l’azienda che può cosìla propriae adottare strategie più agili e innovative, necessarie per affrontare le sfide del mercato e consolidare la propria posizione di leadership.