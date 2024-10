Inter, Inzaghi: «Non dobbiamo pensare alla Juve, sugli infortunati dico questo» (Di martedì 22 ottobre 2024) Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, in conferenza stampa in vista dell’impegno di Champions League contro lo Young Boys Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno di Champions League tra Young Boys-Inter. SE C’È IL RISCHIO DI pensare alla Juve? – «Non ci dobbiamo pensare, vogliamo ragionare partita dopo partita. Domani affrontiamo lo Young Boys, Calcionews24.com - Inter, Inzaghi: «Non dobbiamo pensare alla Juve, sugli infortunati dico questo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Le parole di Simone, allenatore dell’, in conferenza stampa in vista dell’impegno di Champions League contro lo Young Boys Simoneha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno di Champions League tra Young Boys-. SE C’È IL RISCHIO DI? – «Non ci, vogliamo ragionare partita dopo partita. Domani affrontiamo lo Young Boys,

Inter - Inzaghi : “Campo sintetico novità - Frattesi titolare” - Spero di lanciare più giovani di quanti ne sono riusciti a lanciare. Dovremo essere bravi a gestire le difficoltà. Non ci saranno Calhanoglu, Asslani e Buchanan. Dovranno fare la gavetta per conquistasi il posto. The post Inter, Inzaghi: “Campo sintetico novità, Frattesi titolare” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Inzaghi per Young Boys-Inter costretto al massiccio turn-over : “Scelte obbligate - non per la Juve” - Ma il tecnico assicura che non è pretattica in vista del derby d'Italia con la Juve. "Pensiamo gara per gara, saranno scelte obbligate"Continua a leggere . Tra i nerazzurri tanti assenti per infortunio, altri da preservare da un tour de force dispendioso. Vigilia delicata per Simone Inzaghi in vista del match di martedì sera in Champions League Young Boys-Inter. (Fanpage.it)

Inzaghi : «Contro Young Boys serve attenzione. Inter - svelo un titolare» - Che rischi ci sono? Magari c’è il rischio di pensare alla Juventus? Questo rischio non deve esserci, conosciamo il nostro modo di lavorare e di ragionare. Domani chiaramente solo uno tra lui e Zielinski giocherà in quella posizione. Mio fratello è passato dalla Serie B. No, sappiamo di andare di gara in gara. (Inter-news.it)