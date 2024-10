Helena Prestes in lacrime per Lorenzo al GF: la confessione inaspettata (Di martedì 22 ottobre 2024) L’uscita dalla casa del Grande Fratello di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha generato non poco sgomento. Ricordiamo, però, che i due non sono stati realmente eliminati, ma sono volati al GF Spagnolo, dove trascorreranno lì una settimana. I concorrenti, però, sono ignari di tutto ciò, pertanto, nella notte ci sono stati diversi sfoghi, tra cui quello di Helena Prestes. La giovane ha fatto delle confessioni inedite sul suo ex coinquilino. Le confessioni di Helena Prestes su Lorenzo Spolverato dopo la sua uscita dal GF Questa notte, nella casa del Grande Fratello Helena Prestes ha avuto uno sfogo. Durante la puntata di ieri i concorrenti hanno appreso dell’uscita di Lorenzo Spolverato. La modella è rimasta spiazzata, in quanto non credeva minimamente che il giovane potesse perdere al televoto. Tutto.tv - Helena Prestes in lacrime per Lorenzo al GF: la confessione inaspettata Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di martedì 22 ottobre 2024) L’uscita dalla casa del Grande Fratello diSpolverato e Shaila Gatta ha generato non poco sgomento. Ricordiamo, però, che i due non sono stati realmente eliminati, ma sono volati al GF Spagnolo, dove trascorreranno lì una settimana. I concorrenti, però, sono ignari di tutto ciò, pertanto, nella notte ci sono stati diversi sfoghi, tra cui quello di. La giovane ha fatto delle confessioni inedite sul suo ex coinquilino. Le confessioni disuSpolverato dopo la sua uscita dal GF Questa notte, nella casa del Grande Fratelloha avuto uno sfogo. Durante la puntata di ieri i concorrenti hanno appreso dell’uscita diSpolverato. La modella è rimasta spiazzata, in quanto non credeva minimamente che il giovane potesse perdere al televoto.

