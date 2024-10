Anteprima24.it - Gruppo consiliare “Futuro per Montesarchio”, tiene banco la vicenda della mensa scolastica

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota delper” “Cari concittadini,Le risposte pubbliche (comunicati e manifesti) date in questi giorni dall’amministrazione sul “Caro” e sul mancato ottenimento dei fondi per “lavori di realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche” appaiono il risultato di un faticoso e delicato equilibrio tra una rappresentazione farsescarealtà e una vera e propria PRESA IN GIRO. Ne è la dimostrazione che il primo giorno ben 280 FAMIGLIE hanno rinunciato a far mangiare i propri figli a