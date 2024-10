Grande Fratello, Maica entra in Casa: prime impressioni a caldo (Di martedì 22 ottobre 2024) Grande Fratello, direttamente dalla versione spagnola: Maica Benedicto è la nuova inquilina per una settimana Grande Fratello, Maica Benedicto dalla versione spagnola Gran Hermano questa sera ha varcato la porta della Casa più spiata in Italia. Maica per una settimana sarà la nuova inquilina. Shaila e Lorenzo volano per una settimana invece a Madrid nell’edizione spagnola. Signorini invita tutti gli inquilini a lasciare il salone tranne Iago e rivela il motivo: “La concorrente che sta per entrare è spagnola. Maica ha 25 anni ed è un’assistente di uno studio medico, ma ha fatto anche la modella a Milano”. Iago onorato di essere il primo inquilino a conoscere la nuova concorrente dichiara: “Evviva la Spagna”. Leggi anche Grande Fratello, Lorenzo in lacrime: la madre svela un segreto L’accoglienza degli inquilini “Sei emozionata?” chiede Alfonso. Maica risponde: “Molto”. 361magazine.com - Grande Fratello, Maica entra in Casa: prime impressioni a caldo Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 22 ottobre 2024), direttamente dalla versione spagnola:Benedicto è la nuova inquilina per una settimanaBenedicto dalla versione spagnola Gran Hermano questa sera ha varcato la porta dellapiù spiata in Italia.per una settimana sarà la nuova inquilina. Shaila e Lorenzo volano per una settimana invece a Madrid nell’edizione spagnola. Signorini invita tutti gli inquilini a lasciare il salone tranne Iago e rivela il motivo: “La concorrente che sta perre è spagnola.ha 25 anni ed è un’assistente di uno studio medico, ma ha fatto anche la modella a Milano”. Iago onorato di essere il primo inquilino a conoscere la nuova concorrente dichiara: “Evviva la Spagna”. Leggi anche, Lorenzo in lacrime: la madre svela un segreto L’accoglienza degli inquilini “Sei emozionata?” chiede Alfonso.risponde: “Molto”.

