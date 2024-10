"Gira la ruota", in tv c’è la comandante. Marzia Paulini (Di martedì 22 ottobre 2024) Una concorrente inattesa alla "La ruota della fortuna" domenica su Canale 5. In gara si è cimentata Marzia Paulini, comandante della polizia locale di Cingoli. Con simpatia e disinvoltura, l’ufficiale ha partecipato al gioco a quiz condotto da Gerry Scotti. Durante la gara aveva tesaurizzato un apprezzabile corrispettivo, ma verso il finale la freccia della ruota si è bloccata sull’annullamento dell’importo. Comunque la comandante, valorosa pallavolista, ha reso onore allo spirito decoubertiniano: è importante partecipare. Ilrestodelcarlino.it - "Gira la ruota", in tv c’è la comandante. Marzia Paulini Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Una concorrente inattesa alla "Ladella fortuna" domenica su Canale 5. In gara si è cimentatadella polizia locale di Cingoli. Con simpatia e disinvoltura, l’ufficiale ha partecipato al gioco a quiz condotto da Gerry Scotti. Durante la gara aveva tesaurizzato un apprezzabile corrispettivo, ma verso il finale la freccia dellasi è bloccata sull’annullamento dell’importo. Comunque la, valorosa pallavolista, ha reso onore allo spirito decoubertiniano: è importante partecipare.

