Furto al supermercato fuggono e trascinano il direttore con un auto | a processo

Risale addirittura a quasi dieci anni fa la rapina impropria approdata oggi in Tribunale a Treviso. Sul banco degli imputati sono salite la 42enne L.M e la 46enne G.P., due donne di etnia rom che il 30 novembre del 2014, nel tentativo di fuggire dopo aver commesso un Furto di varia merce dal supermercato, trascinano il direttore con un auto: a processo

Aversa - emergenza microcriminalità : auto saccheggiate dai ladri e tentato furto al supermercato - . Durante il weekend, in via Corcioni, una Smart in sosta è stata presa di mira: i malviventi hanno rubato i fari del veicolo. Non si arresta l’emergenza microcriminalità ad Aversa, tra risse, furti e tentato raid che generano paura e preoccupazione tra i residenti e i commercianti. Il proprietario, scoperto il furto, ha denunciato l’accaduto […] L'articolo Aversa, emergenza microcriminalità : ... (Teleclubitalia.it)

Sventato furto nel supermercato grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri - L’operazione dimostra ancora una volta l’efficacia e la tempestività dell’azione dei Carabinieri nel contrastare i reati predatori e garantire la sicurezza dei cittadini. I militari sono intervenuti all’interno di un supermercato dove tre ragazzi, dopo aver disattivato i dispositivi antitaccheggio, avevano asportato diverse bottiglie di liquori e generi alimentari. (Lanazione.it)

Ardea - tentato furto in un supermercato : ladri messi in fuga dai vigilantes - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte  . Malgrado la distanza- da un posto di guardia il vigilante avrebbe udito il rumore. Ardea, 17 ottobre 2024- Un tentato furto nella notte tra lunedì e martedì ad un supermercato. (Ilfaroonline.it)