Festival Gad, siamo alla “Pietra più preziosa“ (Di martedì 22 ottobre 2024) Ultimo appuntamento alla 77ª edizione del Festival Nazionale d’Arte Drammatica, Gad, con “Vetrina Capitale“, la sezione speciale fuori concorso dedicata, nell’anno di Pesaro capitale italiana della cultura 2024, alla scena teatrale pesarese. Dopo il Teatro delle Ombre e La Piccola Ribalta, oggi alle 21 al Teatro Rossini il Teatro Accademia metterà in scena “La Pietra più preziosa“, scritto e diretto da Claudio Montella. Una scena spoglia, semplice e essenziale darà spazio a tutta la verve e il carisma dei cinque interpreti (Ursula Grassetti, Giulia Rossini, Emmanuel Troisi, Dino Arteconi ed Eleonora Celi) che faranno rivivere attraverso situazioni comiche e veri e propri lazzi le maschere e i caratteri della Commedia dell’Arte. Ilrestodelcarlino.it - Festival Gad, siamo alla “Pietra più preziosa“ Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ultimo appuntamento77ª edizione delNazionale d’Arte Drammatica, Gad, con “Vetrina Capitale“, la sezione speciale fuori concorso dedicata, nell’anno di Pesaro capitale italiana della cultura 2024,scena teatrale pesarese. Dopo il Teatro delle Ombre e La Piccola Ribalta, oggi alle 21 al Teatro Rossini il Teatro Accademia metterà in scena “Lapiù“, scritto e diretto da Claudio Montella. Una scena spoglia, semplice e essenziale darà spazio a tutta la verve e il carisma dei cinque interpreti (Ursula Grassetti, Giulia Rossini, Emmanuel Troisi, Dino Arteconi ed Eleonora Celi) che faranno rivivere attraverso situazioni comiche e veri e propri lazzi le maschere e i caratteri della Commedia dell’Arte.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festival delle Regioni - Magnacca : "Ci siamo per essere protagonisti dei cambiamenti" - "L'Abruzzo c'è e partecipa in maniera attiva a 'L’Italia delle Regioni - Festival delle Regioni', organizzato dalla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, aperto ieri pomeriggio, 20 ottobre, a Bari dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ci siamo per essere protagonisti... (Chietitoday.it)

Il festival dei piccoli Comuni italiani : "Siamo considerati minori : un errore" - Il Festival si concluderà il 27 ottobre con la Messa delle 10. Milla Prandelli . Dal 24 al 27 ottobre, difatti, si terranno la XXIV Assemblea nazionale e la XIX Festa nazionale dei piccoli Comuni italiani, promosse dall’Anpci (Associazione nazionale piccoli Comuni d’Italia). 000 abitanti, ovvero l’87% del totale". (Ilgiorno.it)

ValdarnoCinema Film Festival. Ci siamo - E poi ci sarà il Premio "Marzocco alla Carriera", che sarà assegnato al regista Marco Tullio Giordana. Ventuno i titoli in gara – scelti tra circa tremila opere che sono giunte da ogni parte del mondo – tra lungometraggi e cortometraggi che, nonostante trattino tematiche variegate e differenti tra loro, sono accomunati da uno sguardo sul passato che dialoga con il presente. (Lanazione.it)