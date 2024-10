Gaeta.it - Festival del Metaverso: L’Europa tra Regolamentazione e Innovazione Tecnologica

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La terza edizione del “del”, intitolata “AI&VR, Multiverse World”, ha messo al centro del dibattito i temi dellae dello sviluppo tecnologico in Europa. Durante il panel “e sviluppo:al bivio“, esperti del settore si sono confrontati sulle sfide e le opportunità che la tecnologia, in particolare l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale, presenta in un contesto normativo sempre più complesso. Il viaggio verso unasostenibile L’intervento di Flavio Arzarello, Public Policy Manager di Meta, ha evidenziato le problematiche legate allaeuropea nel settore digitale.