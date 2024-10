Gaeta.it - Esercitazione ‘Extreme Patrol’: truppe alpine in azione a Corvara fino a venerdì

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ledell'Esercito Italiano hanno dato inizio oggi all'denominata, un evento addestrativo di rilevante importanza che si svolgerànella suggestiva località diin Badia. Questo esercizio coinvolge i soldati delle brigate Taurinense e Julia, che si cimenteranno in attività sfidanti a 2000 metri di altitudine. Durante le prossime 72 ore, i partecipanti metteranno alla prova le loro abilità di sopravvivenza, movimento, combattere e soccorrere in un ambiente montano caratterizzato da condizioni climatiche estreme, utilizzando un equipaggiamento individuale che pesa circa 30 kg. Obiettivi dell'L'è progettata per testare e migliorare le capacità operative dei soldati in situazioni critiche.