Elezioni Umbria Schlein e il sostegno al campo largo di Proietti | In cammino con lei

Tuoro sul Trasimeno (Perugia), 22 ottobre 2024 – "Sono entusiasta di sostenere Stefania Proietti che ha dimostrato già grandissima capacità amministrativa da sindaca di Assisi e prossimità con le persone". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, arrivando a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia, in una delle tappe di un'inziativa elettorale a sostegno della candidata di centrosinistra alle prossime Elezioni regionali in Umbria. Proietti "è in cammino per l'Umbria e oggi ho deciso, e sono felice, di essere in cammino insieme a lei, per andare in tanti comuni, li toccerà tutti, è già a più della metà dei comuni umbri, perché abbiamo bisogno di andare dove le persone non credono più di essere ascoltate", ha aggiunto.

