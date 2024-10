Dolcetto o scherzetto? Alla Cantina Monteci una "Cena con delitto" tra musica, divertimento e buon vino (Di martedì 22 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre il salone di Cantina Monteci a PesCantina si tingerà in giallo per l’evento Cena con delitto: una Cena spettacolo animata dAlla compagnia teatrale Schegge di Fantasia, durante la quale gli ospiti saranno invitati ad investigare per la risoluzione di un delitto.La serata Veronasera.it - Dolcetto o scherzetto? Alla Cantina Monteci una "Cena con delitto" tra musica, divertimento e buon vino Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre il salone dia Pessi tingerà in giallo per l’eventocon: unaspettacolo animata dcompagnia teatrale Schegge di Fantasia, durante la quale gli ospiti saranno invitati ad investigare per la risoluzione di un.La serata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le Morette : Cena in vigna e visita alla cantina – Peschiera del Garda - Sabato scorso, Le Morette – Azienda Agricola Valerio Zenato ha ospitato una suggestiva cena in vigna, offrendo ai partecipanti non solo un’esperienza gastronomica unica, ma anche un’immersione nella storia e…. (Appuntidizelda.it)

Le Morette : Cena in vigna e visita alla cantina – Peschiera del Garda - Sabato scorso, Le Morette – Azienda Agricola Valerio Zenato ha ospitato una suggestiva cena in vigna, offrendo ai partecipanti non solo un’esperienza gastronomica unica, ma anche un’immersione nella storia e…. (Appuntidizelda.it)