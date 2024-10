Lanotiziagiornale.it - Dal Silos alle strade, Trieste emblema del fallimento sui migranti

(Di martedì 22 ottobre 2024) Per comprendere iltotale della propaganda basta fare un salto a. Lì il, un tempo rifugio precario per chi attraversava il buio della rotta balcanica, oggi è solo un moncone recintato. Sgombrato in poche ore, il 21 giugno 2024, dforze dell’ordine. E come in uno dei più tragici paradossi italiani a un edificio vuoto corrispondonocolme di umanità alla deriva. A tre mesi dalla chiusura,è diventata il simbolo di unannunciato, una città trasformata in bivacco perche dormono all’aperto, dimenticati da uno Stato che li ha trasformati in un problema da spostare altrove. Il rapporto “Vuoto,Piene” è la cronaca dei danni della propaganda. Aogni notte centinaia di persone si riparano sotto i portici della stazione, come ombre che infestano le mura.