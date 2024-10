Lanazione.it - Comitati ambientali: "Quali finanziamenti?. La Regione non li dà"

(Di martedì 22 ottobre 2024) Liano Picchi, del coordinamento deidella Piana, ritorna sull’argomento deinecessari per realizzare l’impianto. "E’ stato detto che la piattaforma sarà finanziata con fondi PNRR e dallaToscana, quindi senza alcun costo per il Comune, però . aggiunge Picchi – non è così, infatti grazie all’interrogazione del consigliere regionale Massimiliano Baldini, Lega, abbiamo invece appreso che l’assessora all’ambiente Monni ha confermato l’assenza di qualsiasi stanziamento regionale per l’impianto. Eppure è già scaduta la la gara di appalto, siamo in fase di esame delle offerte per l’aggiudicazione e manca ancora certezza sulla copertura del 50% dei costi iniziali. Quale buon padre di famiglia appalterebbe i lavori di una casa avendo meno della metà dei capitali necessari ?".