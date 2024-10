Thesocialpost.it - Cina, l’ordine di Xi Jinping all’esercito: “Preparatevi alla guerra”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il mondo è di nuovo scosso da venti disempre più incalzanti. Stavolta al centro della nuova escalation ci sono lae Taiwan, e l’eventuale conflitto nel Sud Est asiatico potrebbe rappresentare la peggiore prospettiva possibile per la salvaguardia della pace globale. Secondo le informazioni interne al Paese, come ha spiegato in un suo editoriale Il Giornale d’Italia, il presidente cinese Xiha emesso un avvertimento alle forze armate del dragone, esortando le truppe a prepararsi per lae a portare Taipei sotto il controllo di Pechino. Questa dichiarazione, secondo quanto riportato dChina Central Television, è stata fatta durante una visita a una brigata della Forza missilistica dell’Esercito popolare di liberazione nella provincia dell’Anhui, nel sud-est della