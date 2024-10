Caso Mbappé, media svedesi: polizia a caccia di prove nell’hotel dove ha alloggiato l’attaccante (Di martedì 22 ottobre 2024) Prosegue il lavoro della polizia svedese nel Caso che coinvolge indirettamente, almeno per ora, Kylian Mbappé. Come riporta Aftonbladet, infatti, nel fine settimana alcuni agenti in borghese si sono recati presso l’hotel dove ha alloggiato l’attaccante francese, il Bank Hotel, a caccia di prove. In particolare, la polizia ha avuto accesso alla suite riservata al giocatore, interrogando anche diversi membri dello staff. Nei giorni precedenti, le forze dell’ordine avevano prelevato degli indumenti e visionato i video delle telecamere di sorveglianza, alla ricerca di indizi che possano portare a nuovi sviluppi dopo l’accusa di stupro di una giovane ragazza. Come è noto, la polizia non ha mai fatto esplicitamente nomi, ma i media svedesi non hanno dubbi nel dire che è proprio Mbappé la persona accusata. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Prosegue il lavoro dellasvedese nelche coinvolge indirettamente, almeno per ora, Kylian. Come riporta Aftonbladet, infatti, nel fine settimana alcuni agenti in borghese si sono recati presso l’hotelhafrancese, il Bank Hotel, adi. In particolare, laha avuto accesso alla suite riservata al giocatore, interrogando anche diversi membri dello staff. Nei giorni precedenti, le forze dell’ordine avevano prelevato degli indumenti e visionato i video delle telecamere di sorveglianza, alla ricerca di indizi che possano portare a nuovi sviluppi dopo l’accusa di stupro di una giovane ragazza. Come è noto, lanon ha mai fatto esplicitamente nomi, ma inon hanno dubbi nel dire che è propriola persona accusata.

