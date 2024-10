Carabinieri, “tracker si scoprono grazie agli alert di un’app”: il caso del calciatore Juan Jesus (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa vicenda accaduta al difensore del Napoli Juan Jesus, che si è ritrovato nella sua auto ben cinque sistemi di tracciamento installati dai ladri per tenerlo sotto controllo, è emblematica: ormai i cosiddetti tracker sono largamente diffusi e non solo per usi legali. Lo sa bene l’arma dei Carabinieri che si sta concentrando su questi minuscoli dispositivi nati per ritrovare borse, mazzi di chiavi e portafogli persi, grazie a una specifica sezione, la “Cyber Investigation” composta da esperti dell’hi-tech. A Napoli questo gruppo – che fa parte del Nucleo Investigativo di Napoli – è guidato dal tenente colonnello Giuseppe Taraschi e dal suo vice, il maresciallo Antonio Silvestre. “La prima cosa che mi sento di dire è che bisogna fare molta attenzione agli alert”, dice il maresciallo e ingegnere informatico Antonio Silvestre. Anteprima24.it - Carabinieri, “tracker si scoprono grazie agli alert di un’app”: il caso del calciatore Juan Jesus Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa vicenda accaduta al difensore del Napoli, che si è ritrovato nella sua auto ben cinque sistemi di tracciamento installati dai ladri per tenerlo sotto controllo, è emblematica: ormai i cosiddettisono largamente diffusi e non solo per usi legali. Lo sa bene l’arma deiche si sta concentrando su questi minuscoli dispositivi nati per ritrovare borse, mazzi di chiavi e portafogli persi,a una specifica sezione, la “Cyber Investigation” composta da esperti dell’hi-tech. A Napoli questo gruppo – che fa parte del Nucleo Investigativo di Napoli – è guidato dal tenente colonnello Giuseppe Taraschi e dal suo vice, il maresciallo Antonio Silvestre. “La prima cosa che mi sento di dire è che bisogna fare molta attenzione”, dice il maresciallo e ingegnere informatico Antonio Silvestre.

