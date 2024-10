Campionato Italiano GT, il pilota catanese Francesco La Mazza in pista a Monza (Di martedì 22 ottobre 2024) Il bellissimo primo posto di Imola ha ridisegnato la classifica e adesso il pilota catanese Francesco La Mazza si ritrova, alla vigilia dell’ultima gara, al terzo posto in graduatoria, nemmeno troppo lontano dalle prime due posizioni. Una situazione che, col gioco degli scarti, promette di Cataniatoday.it - Campionato Italiano GT, il pilota catanese Francesco La Mazza in pista a Monza Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il bellissimo primo posto di Imola ha ridisegnato la classifica e adesso ilLasi ritrova, alla vigilia dell’ultima gara, al terzo posto in graduatoria, nemmeno troppo lontano dalle prime due posizioni. Una situazione che, col gioco degli scarti, promette di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il pilota catanese Francesco La Mazza in gara a Imola con la Ferrari del Team Easyrace - All’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola si correrà la terza, e penultima, gara della serie “Endurance” del Campionato italiano Gran Turismo. . Un quinto posto in classifica generale da difendere e, perché no, la volontà di giocarsi tutte le carte possibili nelle ultime due tappe della stagione. (Cataniatoday.it)