Arrestato in Spagna un uomo accusato di truffa e vendita illegale di auto in Europa

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il caso di Salvador Alejandro Llinas Onate, un cittadino spagnolo di 47 anni, ha destato l’interesse dei media per le accuse che lo vedono coinvolto in un vasto giro di affari illeciti legati al noleggio e alladimobili in vari Paesi europei. L’ed estradato verso un paese dell’Unione Europea, era ricercato dalla Procura di Trento pere bancarotta fraudolenta. Le indagini che hanno portato al suo arresto hanno rilevato un’operazione criminale che ha coinvolto numerose vetture e un’ingente somma di denaro. Le accuse nei confronti di Llinas Onate La Procura di Trento ha rivolto gravi accuse contro Salvador Llinas, ponendolo al centro di un’inchiesta che ha rivelato un sistema articolato di frodi legate alladi, con un impatto significativo su diversi Paesi europei.