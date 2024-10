Gaeta.it - Violenza sessuale a Milano: ragazza di 20 anni denuncia aggressione in zona movida

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una drammatica vicenda disi è verificata nella notte tra domenica e lunedì a, precisamente nella famosissimadi Corso Como, meta della vita notturna meneghina. Una giovane di 20, di origini colombiane e residente nella città lombarda, è stata soccorsa in stato di choc attorno alle 5.30 del mattino. Lahato di essere stata vittima di unada parte di un giovane che conosceva, scatenando immediatamente l’attivazione delle forze dell’ordine e degli operatori sanitari. Il soccorso della giovane e l’intervento delle forze dell’ordine La giovane è stata individuata all’angolo tra via d’Azeglio e via de Tocqueville da una passante, che ha notato il suo stato di evidente disagio e ha subito contattato il numero di emergenza 112.