Verona sparò e uccise 26enne in stazione | agente indagato per eccesso colposo di legittima difesa

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La procura della Repubblica diha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio, con l’ipotesi dell’di, nei confronti del poliziotto che domenica mattina nello scalo ferroviario scaligero di Porta Nuova ha sparato a undi origine maliana, Moussa Diarra, uccidendolo, dopo essere stato aggredito da quest’ultimo con un coltello. Il tweet di Salvini e le polemiche La vicenda della morte di Diarra è stata anche al centro del dibattito politico italiano nella giornata di domenica dopo il tweet del vicepremier Matteo Salvini in cui il leader leghista diceva di Diarra che “con tutto il rispetto, non ci mancherà“, scatenando le polemiche delle opposizioni.