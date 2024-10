Gaeta.it - Un dramma moderno: l’uomo che ha dimenticato 39 anni di vita dopo un incidente stradale a Roma

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unha cambiato irrimediabilmente ladi Luciano D’Adamo, un uomo di 68. Ritrovatosi in un letto d’ospedale, Luciano ha dovuto affrontare una realtà surreale: la perdita totale dei ricordi degli ultimi 39. Questa vicenda, che potrebbe facilmente essere scambiata per la trama di un filmtico, illustra le difficoltà emotive e pratiche che può sperimentare una persona colpita da amnesia. Un racconto che ha trovato risalto sulla stampa nazionale, in particolare su fonti come Il Messaggero. Ladi Luciano prima dell’Era il 2019 quando Luciano D’Adamo, residente a, ha subito un gravein via delle Fornaci che lo ha portato a perdere la memoria. Fino a quel momento, la suaera caratterizzata da esperienze e relazioni comuni per un uomo della sua età.