Tutto esaurito al San Giacomo per la gigantografia di Cesare Hercolani (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tutto esaurito domenica sera nella Chiesa di San Giacomo in occasione del diciottesimo appuntamento della rassegna d'arte Un'opera al mese, organizzata dal Comune di Forlì in collaborazione con gli Amici dei Musei e pensata per far conoscere in modi nuovi al grande pubblico il nostro patrimonio Forlitoday.it - Tutto esaurito al San Giacomo per la gigantografia di Cesare Hercolani Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)domenica sera nella Chiesa di Sanin occasione del diciottesimo appuntamento della rassegna d'arte Un'opera al mese, organizzata dal Comune di Forlì in collaborazione con gli Amici dei Musei e pensata per far conoscere in modi nuovi al grande pubblico il nostro patrimonio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torna la fiera dedicata all'oro dei boschi e annuncia il tutto esaurito. Si premia il miglior tartufo - L’ottimismo. . Si alza il sipario sulla terza domenica della 40esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Agata Feltria, uno degli appuntamenti d’autunno più importanti e più frequentati del settore nell’intero panorama nazionale, e tutto il borgo profuma di tartufo. (Riminitoday.it)

Eccellenze in vetrina. Nucci-Lab al debutto verso il tutto esaurito - lpnucci. A promuovere la manifestazione è l’azienda pratese Lp Nucci, che si occupa da tre generazioni di vendita all’ingrosso di generi alimentari. Per informazioni: www. Il salone è stato immaginato per fare scoprire le più recenti creazioni culinarie, ma anche abbinamenti innovativi, così da proporre sul mercato gastronomico nuovi prodotti di qualità. (Lanazione.it)

Toni Servillo a Bologna per ‘Iddu. L’ultimo padrino’ : tutto esaurito al cinema Odeon - Quando i Servizi Segreti italiani gli chiedono aiuto per catturare il suo figlioccio Matteo (Elio Germano), ultimo grande latitante di mafia in circolazione, Catello coglie l'occasione per rimettersi in gioco. Protagonisti della “commedia nera”, come la definisce l’attore, due dei nostri più grandi artisti: Toni Servillo, appunto, e Elio Germano, che in “Iddu” recitano insieme per la prima volta. (Ilrestodelcarlino.it)