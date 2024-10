Stoccarda Hoeness | Impressionato dalla rosa e dalle prestazioni della Juventus

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “Conosco bene la Serie A, in Germania trasmettono tante partite del campionato italiano e sono. Non ha molti punti deboli“. Queste le parole di Sebastian, allenatore dello, alla vigiliasfida di Champions League sul campo dei bianconeri di Thiago Motta. Il tecnico dei tedeschi ha poi aggiunto: “Noi come loro vogliamo sempre il controllo del gioco, la Juve non concede occasioni e vedremo chi farà più gol. Noi vogliamo mettere in campo tutte le nostre forze e abbiamo bisogno di coraggio. Vogliamo attaccarli e metterli sotto pressione“. Per quanto riguarda la nuova Champions,ha poi ammesso: “Porta una grande pressione, ma io non la sento. Era difficile credere di fare tanti punti visto il calendario. Io penso a domani e proveremo a fare punti con tutte le nostre forze.