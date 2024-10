SNAI – Champions League | Milan col Bruges per la prima gioia Fonseca a 145 ok anche la Juve con lo Stoccarda

SNAI – Champions League: Milan col Bruges per la prima gioia Fonseca a 1,45, ok anche la Juve con lo Stoccarda (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) - Tre italiane in campo martedì per la terza giornata della fase campionato: il Bologna insegue l'impresa sul campo dell'Aston Villa. Mercoledì tocca ad Atalanta e Inter, favorite contro Celtic e Young Boys Milano, 21 ottobre – Con la terza giornata in programma tra martedì e mercoledì, la Champions League entra nel vivo. Si parte con Milan-Bruges, partita che per la squadra di Fonseca – reduce dalla vittoria in campionato contro l'Udinese – rappresenta quasi un'ultima spiaggia dopo le sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen: le quote SNAI sembrano dare ragione ai rossoneri, favoriti a 1,45, con il pareggio a 4,50 e il «2» a 6,75. Un Over e un Under nelle prime due gare per il Milan: per la terza, è avanti il risultato con almeno tre reti (1,60), che si contrappone all'Under a 2,20. Il Goal a 1,75 ha inoltre un'offerta più bassa del No Goal a 2,00. Liberoquotidiano.it - SNAI – Champions League: Milan col Bruges per la prima gioia Fonseca a 1,45, ok anche la Juve con lo Stoccarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) - Tre italiane in campo martedì per la terza giornata della fase campionato: il Bologna insegue l'impresa sul campo dell'Aston Villa. Mercoledì tocca ad Atalanta e Inter, favorite contro Celtic e Young Boyso, 21 ottobre – Con la terza giornata in programma tra martedì e mercoledì, laentra nel vivo. Si parte con, partita che per la squadra di– reduce dalla vittoria in campionato contro l'Udinese – rappresenta quasi un'ultima spiaggia dopo le sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen: le quotesembrano dare ragione ai rossoneri, favoriti a 1,45, con il pareggio a 4,50 e il «2» a 6,75. Un Over e un Under nelle prime due gare per il: per la terza, è avanti il risultato con almeno tre reti (1,60), che si contrappone all'Under a 2,20. Il Goal a 1,75 ha inoltre un'offerta più bassa del No Goal a 2,00.

