Scuola senza luce a causa di un allagamento, chiusa l'elementare Gaetano Costa (Di lunedì 21 ottobre 2024) La pioggia caduta sabato scorso sulla città ha messo fuori uso anche una Scuola al Villaggio Santa Rosalia. Il plesso Gaetano Costa, dell'istituto comprensivo Scinà-Costa, in via Ughetti, stamattina è rimasto chiuso a causa di un allagamento che ha mandato in tilt il quadro elettrico.

Gli hikikomori : una solitudine nascosta. Cosa possono fare la scuola e lo sport? Lettera - . L'articolo Gli hikikomori: una solitudine nascosta. Inviata da Francesco Cutolo - Il termine "Hikikomori", di origine giapponese, significa "ritirarsi" e descrive un fenomeno in cui una persona, solitamente un giovane, si isola dalla società per un lungo periodo. Cosa possono fare la scuola e lo sport? Lettera sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Unica scuola italiana tra le finaliste del World’s Best School Prizes 2024 : l’Istituto Galilei-Costa-Scarambone di Lecce premiato per il suo impegno contro il bullismo - . Si tratta della prima scuola italiana in assoluto a raggiungere questo traguardo. L'articolo Unica scuola italiana tra le finaliste del World’s Best School Prizes 2024: l’Istituto Galilei-Costa-Scarambone di Lecce premiato per il suo impegno contro il bullismo sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Una distrazione che poteva costare cara : scuola di Formia sotto accusa per la scomparsa di Sofia - Richiesto chiarimento da parte dell’istituto scolastico Ora la famiglia attende un chiarimento da parte del dirigente scolastico per comprendere le dinamiche di quanto accaduto. Ritrovata grazie ai social e all’intervento del Cotral Sofia, dopo aver preso un bus diretto verso Trivio e Castellonorato, è stata ritrovata cinque ore più tardi dal personale del Cotral, che l’ha ... (Dayitalianews.com)