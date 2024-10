Robot killer, la battaglia per fermarli (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una campagna internazionale contro le armi autonome chiede alle Nazioni Unite una regolamentazione mondiale Wired.it - Robot killer, la battaglia per fermarli Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una campagna internazionale contro le armi autonome chiede alle Nazioni Unite una regolamentazione mondiale

Sono arrivati i “Robot Killer” : uccidono senza controllo umano e sono già una realtà . Dove li stanno usando - I cosiddetti “robot killer“, meglio conosciuti come “Lethal Autonomous Weapons Systems“, sono sistemi d’arma autonomi che possono selezionare e attaccare obiettivi senza la necessità di un intervento umano diretto. Questa tecnologia, basata sull’intelligenza artificiale, rappresenta una minaccia crescente non solo per la sicurezza globale, ma anche per le fondamenta dell’etica umana. (Thesocialpost.it)

I “robot killer” stanno arrivando : cosa sono e in quali guerre sono già stati impiegati - I "robot killer" sono sistemi d'arma ideati per selezionare e distruggere bersagli senza un significativo controllo umano, basandosi cioè sull'elaborazione di una serie di dati da parte dell'intelligenza artificiale. it a Isabelle Jones, Campaign Outreach Manager della campagna Stop Killer Robots. L'intervista di Fanpage. (Fanpage.it)

“Serve un trattato internazionale contro le armi autonome letali - anche l’Italia si attivi di più” - l’appello della campagna Stop Killer Robots - A ricordare i pericoli è anche il professor Fabrizio Battistelli, presidente di Archivio Disarmo: “L’uso dell’intelligenza artificiale in campo militare rischia di rendere più facile lo scatenarsi delle guerre. Ma il coraggio sembra mancare ancora alla politica. Quindi c’è molta preoccupazione su chi avrà il controllo su queste armi”. (Ilfattoquotidiano.it)