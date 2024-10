Reunion Oasis, camerini e viaggi separati per i fratelli Gallagher: «Operazione in stile militare» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una fonte interna a quella che è attesa come una delle più importanti Reunion della storia della musica mondiale, e ci riferiamo ovviamente a quella riguardante gli Oasis, svela al The Mirror: «Noel e Liam stanno tornando e si riuniranno, ma non pensate nemmeno per un minuto che questo sia un tour incentrato sull’amore fraterno assoluto, sulle uscite serali e sullo stare insieme 24 ore su 24, 7 giorni su 7, come ai vecchi tempi», anzi, l’organizzazione sarebbe talmente da ricordare «un’Operazione in stile militare». Si dice infatti che gli organizzatori dell’attesissimo Oasis Live ’25 stiano pianificando di tenere Noel e Liam Gallagher il ??più possibile separati proprio per non incorrere in ciò che dal giorno dell’annuncio della Reunion fa sghignazzare il web: un possibile nuovo litigio dei due fratelli, cosa che si rivelerebbe per tutti un disastro economico di dimensioni bibliche. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una fonte interna a quella che è attesa come una delle più importantidella storia della musica mondiale, e ci riferiamo ovviamente a quella riguardante gli, svela al The Mirror: «Noel e Liam stanno tornando e si riuniranno, ma non pensate nemmeno per un minuto che questo sia un tour incentrato sull’amore fraterno assoluto, sulle uscite serali e sullo stare insieme 24 ore su 24, 7 giorni su 7, come ai vecchi tempi», anzi, l’organizzazione sarebbe talmente da ricordare «un’in». Si dice infatti che gli organizzatori dell’attesissimoLive ’25 stiano pianificando di tenere Noel e Liamil ??più possibileproprio per non incorrere in ciò che dal giorno dell’annuncio dellafa sghignazzare il web: un possibile nuovo litigio dei due, cosa che si rivelerebbe per tutti un disastro economico di dimensioni bibliche.

Reunion Oasis - camerini e viaggi separati per i fratelli Gallagher : «Operazione in stile militare» - Ma la fonte è chiara, anche al momento i due sarebbero tenuti rigorosamente a distanza, evidentemente tutti convinti che c’è troppo in ballo per rischiare che il carattere fumantino dei due torni a creare guai. Pare che l’organizzazione abbia previsto camerini separati, che solitamente, parlando di superstar ultracinquantenni non dovrebbe fare notizia, in questo caso è un segnale che i due meno ... (Open.online)

